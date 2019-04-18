Rusya ile Kuzey Kore arasında tarihi gelişme

Kremlin’den yapılan yazılı bir açıklamada, “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nisan ayının ikinci yarısında, Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’yı ziyaret edecek” denildi.

Ancak açıklamada görüşmenin nerede gerçekleşeceği gibi detaylara yer verilmedi.

Daha önce Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Kim’in Rusya’ya kendi zırhlı treniyle gidebileceğini yazmıştı. Ajansın haberinde, Kim ile Putin’in Rusya’daki görüşmesinin Kuzey Kore sınırının yakınlarında yer alan Vladivostok kentinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

Rus İzvestiya gazetesi de, ismini vermediği Rusya Dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Putin ve Kim’in görüşmesinin Vladivostok’ta gerçekleşmesinin beklendiğini yazmıştı. Gazeteye göre Putin Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmesinin ardındansa 26-27 Nisan’da düzenlenecek bir zirve için Çin’e gidecek.

Fakat bu bilgiler, resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil.

Bu, 2011’de göreve gelmesi sonrası Kim’in Rusya’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak.