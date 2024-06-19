Rusya ile Kuzey Kore arasında dengeleri değiştirecek ittifak sağlandı!

Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin'in Kim Jong-un ile görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. İki ülke arasında imzalanan anlaşma, 1961 ve 2000-2001 yıllarında imzalanan anlaşmaların yerini alacak.

Putin’in yardımcılarından Yuri Ushakov’a göre küresel ve bölgesel jeopolitik durumun değişmesi nedeniyle anlaşmalar güncellendi.

Putin, Kuzey Kore’ye Rusya’ya verilen destek için teşekkür etti ve “on yıllardır empoze edilen ABD’nin emperyalist siyasetiyle mücadele ediyoruz” dedi.

İki ülke lideri görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı desteği de içeriyor. Rusya, Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini mümkün görüyor. Rusya ve Kuzey Kore, daha adil, daha demokratik, çok kutuplu bir dünya fikrini savunuyor. Her iki ülke, bağımsız bir dış siyaset istiyor, şantaja ve baskıya karşı çıkıyor. Batılıların ortaya attığı propaganda klişeleri, saldırgan jeopolitik planlarının üzerini örtmüyor."

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Kuzey Kore lideri Kim Jong ise şu ifadeleri kullandı:

"Rus hükümeti, halkı ve ordusu ile tam dayanışma içerisindeyiz. Ukrayna’daki özel askeri operasyon, egemenliğin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması için gerçekleştiriliyor. Rusya, dünyadaki stratejik istikrarın ve dengenin korunmasında büyük role sahip. Küresel durum gittikçe daha da hızlı şekilde değişiyor. Bu nedenle Rusya ile stratejik etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rusya, Kore için en dürüst dost ve müttefik. Putin, Kore halkının en sevgili dostu."