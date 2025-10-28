  • İSTANBUL
Dünya Rusya ile Kuzey Kore anlaştı!
Dünya

Rusya ile Kuzey Kore anlaştı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son üç buçuk ayda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin belirgin biçimde ilerlediğini söyledi.

Lavrov, pazartesi günü Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Chun Sui Hui ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki temasların, liderlerin Haziran 2024’te Pyongyang’da gerçekleştirdiği zirvede varılan temel anlaşmaların geliştirilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

“Son üç buçuk ay içinde, ilişkilerimiz liderlerimizin Pyongyang zirvesinde vardıkları anlaşmaların uygulanması açısından çok güçlü bir ivme kazandı.” diyen Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşını Minsk’e giderken Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Lavrov, iki ülkenin Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı kapsamındaki iş birliğinin adil bir dünya düzeni inşası hedefini ilerletmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Rus bakan ayrıca, Rusya halkının Kuzey Kore Halk Ordusu’nun Kursk bölgesinde Rus topraklarını kurtarmak için verdiği kahramanca mücadeleyi asla unutmayacağını belirterek “Bu tarihsel bağlar, dostluğumuzu ve ortak adalet mücadelemizi daha da güçlendiriyor.” dedi.

Lavrov, Ağustos ayında Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Kuzey Kore ziyareti sırasında kurulan ikili parlamentolar arası komitenin önemine dikkat çekti. Bu yapının stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Lavrov, görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmelerin, özellikle de Avrasya güvenliği ve Birleşmiş Milletler platformlarındaki koordinasyonun ele alınacağını kaydetti.

1
