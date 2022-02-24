Rusya ile ABD, Ukrayna konusunda anlaştı mı? Murat Akan Türkiye lle ilgili sinsi planı açıkladı

Araştırmacı yazar Murat Akan, Rusya-Ukrayna savaşına dair öenmli detayları paylaştı.

Murat Akan, savaşın Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Uzman isim ayrıca savaşın arka planındaki olası 4 senaryoyu açıkladı.

İşte Akan'ın o açıklamaları:

Ukrayna-Rusya meselesi bir oyun olabilir. Bir pazarlık meselesi olabilir. Özellikle ABD-Batı ittifakı ile Rusya arka planda Ukrayna için anlaşmış olabilir. Burada ilk senaryo, Suriye’de terör devleti kurmak ve burayı bölmek. Bu gelişme Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Reuters’in Montrö Boğazlar haberi ile bazı yönlendirici haberler yapıyor. Türkiye’yi savaşın içine çekmek istiyorlar. İkinci senaryo ise Çin’i yalnızlaştırma politikası… Üçüncüsü ABD-İsrail ittifakının İran’a sesini çıkarmama isteği… Yani Ukrayna karşılığında Rusya, İran savaşına karışmayacak. Dördüncü senaryo ise Rusya’nın Libya’dan paralı askerlerine çekmesi.

Kırım bizim için çok önemlidir. Geçmişte ve şimdi kritik öneme sahip bir yerdir Kırım. Burada meydana gelen çatışmalar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Gıda fiyatları, petrol fiyatları, küresel ekonominin felç olması demek vatandaşlara faturanın çıkmasıdır. Kırım’ın kaybedilmesi Osmanlı’nın çöküşünün başlamasıydı. Kırım ile Osmanlı’nın bağlantısı önemlidir. Küresel bir savaşın başlayacağı yönünde çok ciddi makaleler var. Burada bir gerginlik var. Bu gerginlik küresel bir şekilde büyüyebilir.