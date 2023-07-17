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Dünya Rusya iki dünya devine daha kayyum atadı!
Dünya

Rusya iki dünya devine daha kayyum atadı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 10:35:00 -
Rusya iki dünya devine daha kayyum atadı!

Daha önce çeşitli yabancı şirketlere kayyum atanan Rusya’da Carlsberg ve Danone'nin varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı bildirildi.

Daha önce çeşitli yabancı şirketlere kayyum atanan Rusya’da Carlsberg ve Danone'nin varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı bildirildi.

Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile kayyum atandı.

Gazetemru'da yer alan habere göre kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.
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