Rusya İdlib’i vurdu: 3’ü çocuk 8 ölü

Suriye’de “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında biri sivil savunma görevlisi, 3’ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gece geç saatlerden sonra sabaha kadar İdlib’in güneyindeki Muhambil beldesine, El Fateere, Hassane ve El Rekaya köyleri; Hama’nın kuzey ve batı kırsalında ise Kifrenbude ilçesi, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda toplam 8 sivil yaşamını yitirdi. Böylece son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 35 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıları Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya geçtiğimiz ay da 13 sivili katletmişti.