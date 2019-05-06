Rusya İdlib’i vurdu: 3’ü çocuk 8 ölü
Rus savaş uçaklarının Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:29
Suriye’de “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında biri sivil savunma görevlisi, 3’ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gece geç saatlerden sonra sabaha kadar İdlib’in güneyindeki Muhambil beldesine, El Fateere, Hassane ve El Rekaya köyleri; Hama’nın kuzey ve batı kırsalında ise Kifrenbude ilçesi, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda toplam 8 sivil yaşamını yitirdi. Böylece son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 35 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıları Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya geçtiğimiz ay da 13 sivili katletmişti.
YORUM YAZ