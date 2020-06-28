Rusya için korkutan uyarı: 15 gün içinde...

Koronavirüs salgınını beş yıl öncesinden tahmin eden ünlü Rus virüs uzmanı Mihail Şçelkanov, Rusya’da iki hafta sonra salgının ikinci dalgasının başlayabileceğini öngördü.

Ura.ru’ya değerlendirmelerde bulunan Şçelkanov, Avrupa’da salgında gözlenen dalgalanmanın Rusya’da iki hafta sonra hissedilebileceğini belirterek, “Ülkenin Avrupa kesimlerinde, başta Moskova, St.Petersburg, Nijniy Novgorod gibi büyük kentlerde vaka sayısında artış yaşanabilir” dedi.

“Sınırlar tamamen kapatılmış olsaydı, salgının ikinci dalgası önlenebilirdi” diyen ünlü uzman, ancak yurt dışında yaşayan Rusya vatandaşlarından dolayı bunun mümkün olmadığını belirtti.

Şçelkanov, koronavirüsün biyolojik olarak değişime uğrayarak daha az tehlikeli hale gelmesinin, önümüzdeki 1-2 yıl içinde mümkün olmadığını, fakat 10-20 yıl sonra insan organinazmasının virüse adapte olabileceğini tahmin etti.