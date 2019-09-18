Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı! Kuzey Kore gemisi böyle ele geçirildi Rusya'nın Kuzey Kore'ye ait bir gemiyi ele geçirdiği anların görüntüsü yayınlandı.

Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Rus sınır koruma muhafızlarına dün ateş açmış, 3 Rus askeri yaralanmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Kuzey Kore’ye ait gemiye el koyarak, 21 mürettebatı gözaltına almıştı. FSB'den yapılan açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirmişti. Görüntüleri Rus Savunma Bakanlığı'nın gazetesi yayınladı Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zvezda, dün gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini yayınladı.

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