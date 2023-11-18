  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya gece saatlerinde Odessa'ya vurdu!
Dünya

Rusya gece saatlerinde Odessa'ya vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-18 13:12:00 -
Rusya gece saatlerinde Odessa'ya vurdu!

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir enerji altyapısını 'Şahed' tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın güney bölgelerine "Şahed" tipi İHA'larla saldırdığı belirtildi.

Ukrayna hava savunma güçleri tarafından Mıkolayiv bölgesinde 6, Herson ve Odessa bölgelerinde birer İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, Odessa bölgesinde bir enerji altyapısı tesisinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, vurulan enerji altyapısında bir idari binanın hasar gördüğü, çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, bir çalışanın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

RUSYA GECE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 38 İHA KULLANDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da gece Rusya'nın, ülkenin çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplam 38 Rus İHA'sının belirlendiği bildirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun hava savunma muharebesi sonucu 29 İHA'nın imha edildiği vurgulandı.

KİEV YAKINLARINDA YAKLAŞIK 10 RUS İHA'SI YOK EDİLDİ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece İHA'larla Kiev'e saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus İHA'larının güneyden fırlatıldığını ve yaklaşık 1000 kilometrelik yolu aştığını öne süren Popko, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından 10 civarında İHA'nın Kiev yakınlarında vurulduğunu ifade etti.

Popko, ilk belirlemelere göre, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını bildirdi.

Paşinyan yönetimi Rusya ile ortaklığı sonlandıracak: Başka ortaklar arıyoruz
Paşinyan yönetimi Rusya ile ortaklığı sonlandıracak: Başka ortaklar arıyoruz

Dünya

Paşinyan yönetimi Rusya ile ortaklığı sonlandıracak: Başka ortaklar arıyoruz

BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı
BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı

Dünya

BM'de Gazze kararı 12 ülke lehte oy kullandı! Rusya ve ABD'nin kararı şaşırttı

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru
ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

Teknoloji

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

Konu: Sığınmacılar... Rusya ile sınırları kapatıyorlar!
Konu: Sığınmacılar... Rusya ile sınırları kapatıyorlar!

Dünya

Konu: Sığınmacılar... Rusya ile sınırları kapatıyorlar!

Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek
Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek

Ekonomi

Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek

Pakistan ve Rusya'dan kritik işbirliği
Pakistan ve Rusya'dan kritik işbirliği

Dünya

Pakistan ve Rusya'dan kritik işbirliği

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23