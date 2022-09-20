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Dünya Rusya gafil avlandı! Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi
Dünya

Rusya gafil avlandı! Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi

Son günlerde Rusya'yı gafil avlayarak topraklarını bir bir geri alan Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın Bilohorivka adlı köyü de, küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı. Köyün alınması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ana hedeflerinden biri olan Luhansk'ta tam kontrole sahip olmadığını gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 13:52:00 -
Rusya gafil avlandı! Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Bilohorivka adlı köyün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin "tam kontrolü" altında olduğunu söyledi. Haidai, "Adım adım, santimetre santimetre, tüm topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağız" diye konuştu.

Ukrayna geri çekilmişti

Rus kuvvetleri son iki buçuk aydır Luhansk eyaletinin tamamını işgal etmişti. Uzun ve yıpratıcı bir savaşın ardından Ukrayna kuvvetleri, Temmuz ayında Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinden çekilmeye karar vermişti.

Kiev karşı taaruzda

Son 12 gün içinde, kuzeydoğudaki Ukrayna birlikleri, Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim yerini kurtararak ve Rus birliklerini kaçmaya zorlayarak bir karşı saldırı başlattı. Geri kazanılan alan Rusya sınırına kadar uzanıyor.

Rusya'nın Donbass planı zorlaştı

Diğer taraftan, Ukrayna'nın son zaferinin ardından Kremlin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini de içeren Donbass'ın tamamının kontrolünü ele geçirme olasılığı çok az görünüyor.

Mart ayında Putin, başkent Kiev'i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" amacının Donbas'ı ele geçirmek olduğunu söylemişti.

Öte yandan, geçen hafta sonu boyunca, Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk şehrini bombaladı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Ardından, Ukrayna tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

 

Rusya'nın 15 günde kaybettiği topraklar mavi ile gösterilmiştir.

Zelenski: Bir sonraki adıma hazırlanıyoruz

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı taarruz sonrası ilerlemenin süreceği mesajını verdi. Zelenski, Ukrayna ordusunun rehavete kapıldığı iddialarını yalanladı; "Bazılarınız zaferden sonra bir rehavete kapıldığımızı düşünüyor olabilir. Böyle bir durum yok. Sonraki hamleler için hazırlanıyoruz. Duyulması gereken yeni çok önemli isimler var. Çünkü Ukrayna'nın tamamı özgürleştirilmeli."

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