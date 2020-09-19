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Dünya "Rusya füzeyi Obama'dan çaldı"
Dünya

"Rusya füzeyi Obama'dan çaldı"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın hipersonik füze teknolojisini Barack Obama yönetiminden çaldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:03:00 -
"Rusya füzeyi Obama'dan çaldı"

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın hipersonik füze teknolojisini Barack Obama yönetiminden çaldığını iddia etti. Obama yönetiminden bilgi çalan Rusya'nın bu teknolojiyi geliştirdiğini ileri süren Trump, hakkında nükleer silahlar ile ilgili istihbarat verdiği yönündeki suçlamaları da reddetti. Trump, sadece dünyanın en güçlü silahına sahip olduklarını söylediğini kaydederken “Normal bir füzeden beş kat daha hızlı gidebilen süper bir hipersonik füzemiz var. Rusya, (füzeyle ilgili) bilgiyi Obama yönetiminden çaldı ve daha sonra kendi füzesini yaptı” ifadesinde bulundu. “Ordumuzu kimsenin mümkün olabileceğini düşünmediği bir seviyeye yükselttik. İnsanlığın bildiği en güçlü silaha sahip olduğumuzu söyledim. Bu doğru” diyen Trump, bahsettiği silahın Rusya ve Çin’in ABD’yi kıskanmasına sebep olacak düzeyde gelişmiş bir silah olduğunu dile getirdi. Trump, Mayıs ayında Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada şuan dünyada var olan herhangi bir füzeden 17 kat daha hızlı gidebilen bir füze üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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