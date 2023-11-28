  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti
Gündem

Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti

Yeniakit Publisher
2023-11-28 12:25:00 -
Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail meselesinin, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik ettiğini söyledi.

Başkent Moskova'da düzenlenen 9. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'na, Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve 31 ülkeden uluslararası ilişkiler ve ekonomi uzmanları katıldı.

Forumda konuşan Lavrov, dünyada çok kutuplu düzenin oluşmaya devam ettiğini belirterek, "Çok kutupluluk, çeşitli bölgelerdeki ülkeleri dayanışmaya teşvik ediyor. Filistin-İsrail meselesinin patlak vermesi de dayanışmayı teşvik etti, Arap ve İslam dünyasının ortaklaşa hareket etmesini sağladı." dedi.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'yi ziyaret ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Görüşmemizde, iki devletli yaklaşıma dayalı çözümün hızlı ve adil şekilde sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu teyit ettik. Bu, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının 5 ülkeye ve BM'nin diğer üye ülkelerine sinyali oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Orta Doğu dahil Afrika, Güney Kafkasya, Orta Asya bölgesinde "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" yaklaşımına önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kaynak: Rusya: Filistin-İsrail meselesi, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?
Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

Medya

Fidan'lı, Kalın'lı, Lavrov'lu toplantı için olay çıkış! Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

Lavrov'dan BM'de Türkiye açıklaması
Lavrov'dan BM'de Türkiye açıklaması

Dünya

Lavrov'dan BM'de Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...

Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...

Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"
Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"

Dünya

Lavrov'dan BM'ye veryansın! "Bize yalan söylendi"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Keşke doğru olaydı. Bırakın İsrail'e karşı savaşmayı ortak ambargo tüm mal satışları petrol dahil vücuda getiremedik. Maalesef gariban Filistinliler daha çook ceker. Allah müslümanlara akıl ve izan versin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23