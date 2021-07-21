Rusya fena tutuştu! Ukrayna Türkiye’den savunma sistemi alacak

Türkiye; Aselsan ve FNSS Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen ZSU Korkut'u Kiev'e sundu. Askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'nın ardından Ukrayna'ya Türk hava savunma sistemi Korkut'u teklif ettiğini yazdı.

Savunma Streteji ve Ulusal Güvenlik konularında yayın yapan M5 Dergi'nin internet sitesinden duyurduğu habere göre, Türkiye; Türk savunma şirketi Aselsan ve FNSS Savunma Sistemleri tarafından ortak geliştirilen ZSU Korkut Hava Savunma Sistemi'ni Kiev'e sundu.

Ukraynalı savunma sanayi portalı Defense Express'te de yer bulan haberde Ukraynalı uzmanların, Batılı ortaklarının Kiev'e "Rus saldırganlığına" karşı modern hava savunma/füze savunma sistemleri sağlama konusundaki isteksizliklerine dikkat çekerek, ülkenin hava savunma sisteminin içler acısı durumu hakkında halkı defalarca bilgilendirdiği kaydedildi.

NATO standartlarını karşılayan Korkut'un, düşman saldırılara karşı test edildiği ve ayrıca tüm modern operasyonel gereksinimlerine sahip olduğunu garanti ediliyor.

Menzili 4 kilometre olan sistem, hava-yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarına karşı geliştirildi.

Türkiye Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni, Bayraktar-TB2 dronlarından sonra Türk uçaksavar kundağı motorlu silahlarla donatmak istiyor.