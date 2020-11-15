Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu

Çin’de yayımlanan Sina gazetesi, Rusya'nın Amerikan gizli uçakları F-35 ve F-22 savaş uçağının kara tabanlı uçaksavar sistemleri kullanarak vurmanın etkili bir yolunu bulduğunu iddia etti.

Çinli uzmanlara göre, ABD’nin radara yakalanmayan savaş uçaklarına karşı geliştirdiği yeni radar istasyonu kilit bir rol oynayacak. Belirli bir aralıkta çalışan yeni radar ile Rus uçaksavar füzeleri F-35 ve F-22’leri hedef alabilecek. Çinli uzmanlar bu yeni radar teknolojisinin S-400’lere entegre edileceğini iddia etti.