Rusya Esad’ın tavrından rahatsız

Münübe Yılmaz

Rus kaynaklar, Beşar Esad'ın Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti'ye verdiği röportaja dair "bencilce, siyasi faturadan ve Suriye içindeki temel önceliklerden kaçma çabası" yorumunu yaptı. Esad, röportajında İran'ın Suriye'deki varlığına ilişkin yorumları ve savaşın Fırat'ın doğuşu ile İdlib'e doğru ilerleyeceğine vurgu yapması dikkat çekerken, Moskova'nın önem verdiği Suriye Anayasa Komitesi'nin gidişatı hakkında olumsuz yorumlar yaptı. Rusya'nın Suriye’deki savaşa müdahalesine de değinen Esad, "Bir diğer nokta ise Rusların gelişiydi. Rusların Suriye ordusuna destek için gelmesinin ardından o süreçte birlikte çok sayıda bölgeyi kurtarmaya başladık. Bu, Halep'in doğu kısmının kurtarılmasında bir dönüm noktasını temsil ediyor. Suriye'nin diğer bölgelerinin kurtuluşu bu noktadan başlayarak burada başlamıştır" ifadesinde bulundu. Beşar Esad'ın, Suriye'deki savaşın bitmesine ilişkin soruya verdiği yanıt, Rusya'nın Suriye'deki bakış açısıyla çelişkili göründü. Esad, Suriye'de savaşın bitip bitmediği sorusuna, "Hayır, kesinlikle hayır. Suriye'de bazı bölgeleri işgal eden ve çeşitli suçlar işleyen ve suikastlar düzenleyen teröristler olduğu müddetçe, savaş bitmedi. (Savaş) ağalarının uzun süre devam ettirmeye istekli olduğuna inanıyorum. Bizim düşündüğümüz bu" darken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konu ile alakalı "Suriye'de hükümet ile muhalefet arasındaki mücadelenin bittiğini" ve "Suriye'nin kuzeydoğusu ile İdlib'de iki gerilim hattı olduğunu" ifade etmişti. Esad, İdlib'deki duruma değinerek, "Rusya-Türkiye anlaşması etkili değil. Zira Ankara ve Moskova anlaşması etkili olsaydı, son zamanlarda Halep ve İdlib'deki pek çok bölgede çatışmalara girmek zorunda kalmazdık. Çünkü Türk rejiminin o bölgedeki teröristleri bölgeyi terk etmeye ikna etmesi ve Suriye ordusu, hükümeti ve kurumlarının bölgeyi kontrol etmesinin önünü açması gerekiyordu. Ancak bunu yapmadılar" sözlerini sarfetmişti.