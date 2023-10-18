Rusya duyurdu: Türkiye'de 1900 dolara satılıyor, Rus vatandaşlarımız kapış kapış almaya başladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’da önümüzdeki yeni yıl ve yılbaşı tatilleri için en ucuz yurt dışı destinasyonlarını açıkladı. Listenin başında Türkiye ve Mısır geliyor.



ATOR’un verilerine göre, ocak ayı için Türkiye’ye iki kişilik her şey dahil ortalama tur paketi fiyatı 187 bin ruble (1900 dolar).



Mısır turlarında bu rakam 242 bin ruble (2 bin 460 dolar).



Rusya'dan ortalama iki kişilik tur paketi fiyatı aynı dönemde Birleşik Arap Emirliklerine 323 bin ruble, Tayland’a 342 bin ruble, Sri Lanka’ya 396 bin ruble.