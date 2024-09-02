Rusya duyurdu: Türkiye, Suriye’den asker çekme görüşmelerine hazır! Dünyanın gözü bu zirvede!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekme görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. Ancak Lavrov, belirli koşullar üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını da vurguladı.
Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Lavrov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir toplantı daha düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Lavrov, geçen yıl yapılan toplantılarda Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli koşulların tartışıldığını belirtti.
Türkiye'nin hazırlığı
Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den asker çekme konusunda görüşmeye hazır olduğunu, ancak bu sürecin belirli parametreler üzerinde anlaşılmasını gerektirdiğini söyledi. Mültecilerin geri dönüşü ve terör tehditleri gibi konuların da ele alındığını belirtti.
Suriye'nin talepleri
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve teröre destek verilmesinin durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. Esad, bu konularda net bir referansa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuş ve ilişkilerin geçmişteki düzeye getirilmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve arabuluculuk için uluslararası destek olduğunu ifade etmişti.