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Ekonomi Rusya duyurdu: Türkiye bize indirim yapma kararı aldı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye bize indirim yapma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 08:14:00 - 2024-03-08 08:18:46
Rusya duyurdu: Türkiye bize indirim yapma kararı aldı

Rusya Tur Endüstrisi Birliği ATOR, Türkiye'nin tatil fiyatlarına indirim yaptığını ve rezervasyonlarda artış yaşandığını duyurdu.

Rusya Tur Endüstrisi Birliği ATOR, Türkiye turlarının geçen yıla kıyasla yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ucuzladığını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamayı haberleştiren İnterfaks, fiyatlardaki düşüş nedeniyle erken rezervasyonların arttığını yazıyor.

Ancak düşüşe rağmen iki kişilik ve 9 gecelik bir turun fiyatı 230 bin rubleden başlıyor (2 bin 500 dolar).

Ajans Uralskiye Avialinii, Red Wings, Corenfon, Pegasus, Azimut ve Azur Air gibi havayollarının Rusya'nın 17 şehrinden Türkiye'deki tatil beldelerinde yolcu taşıdığını bildirdi.

Yolcular Moskova ve Petersburg'dan Antalya ve Dalaman'a direkt seferlerle uçabiliyor. Bodrum'a ise yalnızca Moskova'dan sefer var.

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