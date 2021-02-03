Rusya duyurdu: 2021'de tamamlanacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoruchko, Tsirkon hipersonik füze test aşamasının denizaltılardan yapılacak test atışlarının ardından bu yıl sona ereceğini söyledi. Krivoruchko buna ek olarak, tasarım testi sırasında Amiral Gorshkov firkateyninden ateşlenen Tsirkon füzesi, Mach 8 hızından daha yüksek hızlara ulaşıldığını belirtti.

Krivoruchko, "Bu olumlu sonuç, testin bir sonraki aşaması olan denizaltından ateş etmeye başlamayı mümkün kılıyor. Denemelerin 2021"de bitmesi ve teslimatların kademeli olarak 2022"de başlaması bekleniyor." diye konuştu.

2020'de Amiral Gorshkov fırkateyni, Barents Denizi"nde bir dizi başarılı Tsirkon fırlatması gerçekleştirmişti.

Kaynak: star.com.tr