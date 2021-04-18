  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya dünyaya duyurdu! 'Karşılık vereceğiz'
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! 'Karşılık vereceğiz'

Çek Cumhuriyeti'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı sonrası Rusya'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:25:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! 'Karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını ‘provokasyon’ olarak değerlendirdi ve Prag’a karşılık vereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri’nden Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu düşmanca adım, Çekya tarafından son yıllarda gerçekleştirilen Rusya karşıtı eylemlerin bir devamı oldu. Burada Amerikan izin görmememiz imkansız. Rusya karşıtı yeni yaptırım kararları aldığı bir dönemde ABD’yi memnun etmek isterken Çekya hükümeti, okyanus ötesindeki efendilerini dahi geçti.”

Rusya Dışişleri yetkilileri, Çekya’nın diplomatları sınır dışı etme kararına, 2014’teki bir mühimmat deposu patlamasının ardında Rusya gizli servisinin olduğu şüphesini dayanak göstermiş olmasına dairse, “Bu tam bir saçmalık, zira daha önce Çekya yönetimi, mühimmat deposunun sahibi olan firmanın söz konusu patlamaların suçlusu olduğuna hükmetmişti” dedi.

Dışişleri’nin açıklamasında, “Çekya hükümetini kesin bir şekilde protesto ediyoruz. İlişkilerimizi tahrip etmenin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu anlamlarını sağlayacak bir karşılık vereceğiz onlara” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?
Yaşam

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar seyahat yasağı olup olmadığını mer..
Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar
Dünya

Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar

Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan ve Türkiye'ye karşı ittifakları genişletme hamleleri yapan kukla devlet Yunanistan bu kez İsrail ile anlaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay