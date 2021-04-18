Rusya dünyaya duyurdu! 'Karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını ‘provokasyon’ olarak değerlendirdi ve Prag’a karşılık vereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri’nden Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu düşmanca adım, Çekya tarafından son yıllarda gerçekleştirilen Rusya karşıtı eylemlerin bir devamı oldu. Burada Amerikan izin görmememiz imkansız. Rusya karşıtı yeni yaptırım kararları aldığı bir dönemde ABD’yi memnun etmek isterken Çekya hükümeti, okyanus ötesindeki efendilerini dahi geçti.”

Rusya Dışişleri yetkilileri, Çekya’nın diplomatları sınır dışı etme kararına, 2014’teki bir mühimmat deposu patlamasının ardında Rusya gizli servisinin olduğu şüphesini dayanak göstermiş olmasına dairse, “Bu tam bir saçmalık, zira daha önce Çekya yönetimi, mühimmat deposunun sahibi olan firmanın söz konusu patlamaların suçlusu olduğuna hükmetmişti” dedi.

Dışişleri’nin açıklamasında, “Çekya hükümetini kesin bir şekilde protesto ediyoruz. İlişkilerimizi tahrip etmenin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu anlamlarını sağlayacak bir karşılık vereceğiz onlara” denildi.