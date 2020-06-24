Rusya Dışişleri’nden açıklama: Ülkenizi dış diktaya karşı koymanızda destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın, dış güçlerin Venezüella'nın içişlerine müdahale girişimlerine karşı Karakas'ı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova’da bir araya gelen Lavrov, Moskova’nın dış güçlerin Venezüella'nın içişlerine müdahale girişimlerine karşı koyma konusunda Karakas'a destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Lavrov, “Ülkeniz, bölgeyi 19. yüzyıla geri döndürme, yeniden Monroe Doktrini'ni dayatma girişimlerine karşı koyan kale konumunda olan devletlerden biri. Dış diktaya direnme, egemen bir ülkenin içişlerine kaba bir şekilde müdahale etme, rejim değişikliğini kışkırtma girişimlerine direnme kararlılığınızla devamlı dayanışma gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Venezüella yönetimi ile muhalefet arasında haziran başında yeni koronavirüs (Kovid19) pandemisi ile mücadeleye yönelik varılan anlaşmanın önemine vurgu yapan Lavrov, şöyle konuştu:

“Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ve hükümetinin muhalefet ile ulusal diyaloğu geliştirmeye yönelik duruşunu destekliyoruz.”

‘Venezüellalılar dışarıdan dayatılan zıtlaşmadan usandılar’

Rus diplomat, Venezüellalıların dışarıdan suni olarak dayatılan zıtlaşmadan artık usandıklarını ifade etti:

“Geçen şubatta Caracas’a yaptığım ziyaret sırasında muhalefet temsilcilerinin katılımıyla yuvarlak masa formatında yapılan ulusal diyalog toplantısı hafızama kazındı. Venezüellalıların dışarıdan suni olarak dayatılan zıtlaşmadan, karşıtlıktan usandıkları ve bir an önce Başkan Maduro’nun da önerdiği gibi ulusal bir mutabakata varmak istedikleri belliydi.”

Arreaza Rusya’ya yardımları için teşekkür etti

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Rusya'ya, ülke yetkilileri ve muhalefet arasında diyaloğun kurulması ile ilgili yardımları için teşekkür etti.

Arreaza, Moskova ziyareti kapsamında yarın Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alınması öngörülüyor.