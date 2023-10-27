Rusya Dışişleri dünyaya duyurdu: BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durum için kritik toplantı!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, toplantı yaptıklarını duyurdu: BAE’nin Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğine vurgu yapılarak, Ortadoğu gündeminin önemli yönleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Açıklamada ayrıca, görüşmede ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere çok yönlü Rusya-BAE işbirliğinin bir dizi öncelikli konusunun ele alındığı vurgulandı.
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