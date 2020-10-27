Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov koronavirüs karantinasına girdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi.
Lavrov’un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Lavrov, 26 Ekim’de Yunanistan ziyaretinden Rusya’ya dönmüştü.