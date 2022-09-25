Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolardan dolayı Avrupa limanlarında biriken 300 bin ton Rus gübresini yoksul ülkelere göndermek istediklerini ancak Avrupa'nın bunu engellemeye çalıştığını söyleyerek, "22 Temmuz'da İstanbul anlaşmalarının imzalanmasına katkıda bulunan genel sekreterin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu anlaşmaların uygulanması gerekiyor. Ancak ABD ve AB'nin Rusya'nın tahıl ihracatı ve gübrelerinin önünde mali ve lojistik engeller tamamen kaldırılmış değil. Bu engellemeler nedeniyle gübreler yoksul ülkelere tedarik edilemiyor" dedi.

"Batı, Donbass bölgesindeki referanduma öfkeleniyor"

Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ordusunun kontrolü altındaki bölgelerde düzenlenen Rusya topraklarına katılım yönündeki halk referandumu ile ilgili konuşan Lavrov, "Buradaki halk 2021 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in söylediği şeylere tepki gösteriyor. Zelenskiy, kendisini Rus hisseden herkesin Rusya'ya gitmesini tavsiye etti. İşte bu topraklarda yaşayanlar atalarının yüzyıllardır yaşadıkları topraklara hakim olarak bunu yapıyor. Batı bu duruma öfkeleniyor" ifadelerini kullandı.

"ABD kendini dünyanın efendisi ilan etti"

ABD'yi de eleştiren Lavrov, "Soğuk savaş döneminde kendi kendine zafer ilan eden ABD, yükümlülüğü olmayan, hukuksuzluğa göre davranan ve Tanrı'nın dünyadaki elçisi ve dünyanın efendisi olarak gördü. Bugün dünya düzeninin geleceği sorusu soruluyor. Cevap herkesi kötü itibarlı kurallarına göre yaşamaya zorlayan tek bir hegemonya olup olmayacağıdır. Demokratik ve adil bir düzen mi olacak, yoksa şantaj, tehdit, sömürgecilik ve neonazizmin olmadığı bir dünya mı?" şeklinde konuştu.