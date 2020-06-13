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Siyaset

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye’ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyet ile Türkiye’ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:55:34 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye’ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyet ile Türkiye’ye geliyor.


Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyet ile birlikte yarın Türkiye’ye gelecekleri duyuruldu. Bakanlık, görüşmenin İstanbul’da yapılacağını aktarırken, görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkilerin görüşüleceğini açıkladı.

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