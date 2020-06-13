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Siyaset

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yarın Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:52:00 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yarın Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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