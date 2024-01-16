Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşıyla Moskova'da görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un daveti üzerine Moskova’ya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui bugün bakanlıkta Lavrov ile bir araya geldi.
İki bakanın heyetlere başkanlık ederek ikili müzakereler yürüteceği ifade edildi.
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