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Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşıyla Moskova'da görüştü
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşıyla Moskova'da görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-16 15:07:00 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşıyla Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un daveti üzerine Moskova’ya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui bugün bakanlıkta Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakanın heyetlere başkanlık ederek ikili müzakereler yürüteceği ifade edildi.

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