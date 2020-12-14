  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'teki Sırp temsilcilerle görüştü
Aktüel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'teki Sırp temsilcilerle görüştü

Rus Bakan'ın iki günlük Bosna Hersek ziyaretine ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden başlaması tepkilere neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:27:49 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'teki Sırp temsilcilerle görüştü

SARAYBOSNA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ziyaretinin ilk gününde ülkedeki Sırp temsilcilerle bir araya geldi.

Lavrov, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Doğu Saraybosna şehrinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik ve RS Başkanı Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dodik ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rus Bakan, 25 yıl önce Bosna'daki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın yenilenmesi tartışmalarına değinerek, "Anlaşmanın yıkılmasına yönelik her türlü girişimin ciddi sonuçları olabilir. Bugün de devam eden kırılgan dengenin ne kadar zor sağlandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

RS'nin askeri anlamda tarafsız tutumunu saygıyla karşıladıklarını belirten Lavrov, "Avrupa kıtasında yeni bölünmelere ve çatışmalara ihtiyacımız yok." dedi.

Lavrov, Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) yapısını da eleştirerek, "OHR, kullanım dışı kalmıştır. OHR'nin varlığı Bosna Hersek halkı ve egemenliğine karşı saygısızlık göstergesidir." diye konuştu.

Ayrılıkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen Sırp lider Dodik ise RS'nin de OHR'nin kapatılmasından yana bir tutum sergilediğini belirterek, Rusya ile RS arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyledi.

Görüşmede NATO konusunun yanı sıra salgınla mücadeleyi de ele aldıklarını aktaran Dodik, RS olarak Bosna Hersek'in NATO ile müzakerelere ilişkin bir komisyon kurulmasını desteklemediklerini bildirdi.

- Lavrov'un Doğu Saraybosna ziyareti tepki çekti

Öte yandan Bosna Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Lavrov'un başkent Saraybosna yerine ilk olarak Sırp entitesi içindeki Doğu Saraybosna'da temaslarda bulunması tepkilere yol açtı.

Bosnalı bazı siyasiler, Rus Bakan'ın Dodik ve Cvijanovic ile yaptığı görüşmede salonda Bosna Hersek bayrağı bulunmamasına tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Vojin Mijatovic, Bosnalı devlet yetkililerine Lavrov'un yarın Saraybosna'da yapacağı görüşmeleri iptal etmeleri çağrısında bulundu.

Rus Bakan'ın yarın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'le de görüşmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Gündem

"Türkiye'ye karşı yeni bir plan olabilir" diyerek uyardı

PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilimi değerlendiren Orta Doğu Siyaseti Uzmanı Ali Semin, "Sincar'dan çekilenler, Kandil'de..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay