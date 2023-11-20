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Ekonomi Rusya Dijital rubleye geçiyor
Ekonomi

Rusya Dijital rubleye geçiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:54:00 -
Rusya Dijital rubleye geçiyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bazı bütçe harcamalarında dijital ruble kullanılmasına yönelik gelecek yıl pilot çalışma başlatılacağını söyledi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bazı bütçe harcamalarında dijital ruble kullanılmasına yönelik gelecek yıl pilot çalışma başlatılacağını söyledi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının, 2024 ila 2026 yıllarında yüzde 1'i geçmeyeceğini belirten Siluanov, "Durum değişirse tahminlerimizi de ayarlayacağız. Hazırlanan bütçe, öncelikleri dikkate alarak, makroekonomik istikrar ve denge görevlerini yerine getiriyor." dedi.

Rusya'daki büyük şirketlere yönelik uygulamaya koyulan ek gelir vergisine ilişkin konuşan Siluanov, "Yaklaşık 300 milyar ruble (yaklaşık 3,4 milyar dolar) gelir hedeflemiştik. Bunun 40 milyar rublesini aldık ancak asıl ödemeler dönemi kasım ve aralık döneminde olacak." diye konuştu.

​​​​​​​Siluanov, üzerinde çalışmaların devam ettiği dijital rubleyi bütçe harcamalarında kullanmayı planladıklarını anlatarak, "Dijital rublenin bütçe süreçlerinde kullanılmasına yönelik geçen hafta Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile görüştük. Önümüzdeki yıldan itibaren belirli harcamalar konusunda dijital rubleyi uygulayacağımız bir pilot uygulama yürütme konusunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Nabiullina, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, dijital rublenin uluslararası işlemlerde kullanılmasına yönelik de görüşmeler yaptıklarını söylemişti.
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