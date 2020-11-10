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Aktüel Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı
Aktüel

Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:36:42 -
Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede bazı bakanları değiştiren kararnameyi onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bazı bakanlıklardaki değişiklikler yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Rusya Enerji Bakanlığı görevine Nikolay Şulginov atanırken, eski Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı oldu.

Ulaştırma Bakanlığı görevine Vitaliy Savelyev atanırken, İnşaat Bakanlığı görevine İrek Fayzullin, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevine ise Aleksandr Kozlov atandı.

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