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Dünya Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!
Dünya

Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!

ABD, Ukrayna’da görevli askeri personelinin bulunduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 10:59:00 - 2022-11-01 11:01:29
Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!

ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 30 milyar dolar silah yardımı yaptı. Avrupa Birliği devletleri, Avustralya, Kanada ve İngiltere ile birlikte bu askeri yardım miktarı 50 milyar dolara dayandı.

Silah yardımı kapsamında yüzlerce zırhlı araç, on binlerce tanksavar füzesi, 10 binden fazla uçaksavar füzesi, onlarca obüs, iki yüzden fazla tank, bir milyondan fazla top mermisi, HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri, anlık uydu istihbaratı, Starlink internet hizmeti ve birçok askeri teçhizat verildi.

Ukrayna’ya verilen birçok silahın, ya Rusya tarafından ele geçirildiği ya da karaborsaya düştüğü ortaya çıktı.

Washington Post’un haberine göre, Amerikan yetkilileri “silahların adeta bir kara delik içine çekildiğini” ve bunun önünü almak için askeri personelin “müfettiş” olarak görevlendirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında ABD askerlerinin Kiev Büyükelçiliği’ne çekildiğini ve büyükelçilik koruması dışındaki bütün askeri personelin ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.

Amerika, son gelişmeyle birlikte Ukrayna’da askeri personelinin bulunduğunu kabul etmiş oldu.

Adını açıklamayan ABD yetkilileri, müfettiş olarak görevlendirilen Amerikan askerlerinin başlıca görevi, Ukrayna’ya hibe edilen milyarlarca dolar değerindeki silahların takibini yapmak ve “Başta Rusya olmak üzere, Amerika’nın düşmanlarının eline geçmediğinden” emin olmak.

Washington Post’a konuşan Amerikan yetkilileri, ABD askerlerinin müfettişlik görevi kapsamında “doğrudan cephe ve temas hattında bulunmadığını” ancak görevi icra etmeye elverişli her yerde bulunduklarını belirtti.

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