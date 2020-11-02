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Dünya Rusya bu cinayeti konuşuyor! 'Sosis Kralı' arbaletle öldürüldü
Dünya

Rusya bu cinayeti konuşuyor! 'Sosis Kralı' arbaletle öldürüldü

Rusya'da maskeli saldırganlar, 'Sosis Kralı' olarak da bilinen iş adamı Vladimir Marugov'u, Moskova'nın dışındaki kırsal arazisinde tatar yayıyla öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:44:00 -
Rusya bu cinayeti konuşuyor! 'Sosis Kralı' arbaletle öldürüldü

Rusya Soruşturma Komitesi'nin bildirdiğine göre kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli saldırganlar, 'Sosis Kralı' olarak da bilinen iş adamı Vladimir Marugov'u, Moskova'nın dışındaki kırsal arazisinde bugün tatar yayıyla öldürdü.

Maskeli saldırganlar, sabah vakitlerinde Moskova'nın eteklerinde yer alan bir açık hava saunasında bulunan Marugov ve karısını birbirine bağladı. İş adamından evindeki parayı vermesini isteyen saldırganlar ardından saunasında onu vurarak öldürdü.

Marugov'un eşi pencereden kaçmayı başarıp bir komşunun evinden polise haber vermeyi başarsa da polis memurları eve geldiğinde Marugov'un çoktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cinayetten sonra arabayla kaçan saldırganlara ait olduğu düşünülen bir otomobil, Moskova'nın batısındaki Istra kasabasında bulundu.

Marugov, Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy fabrikalarının sahibi olarak biliniyor. Marugov, et üretim endüstrisindeki kariyeri ve ülkenin en büyük et işleme tesislerinden birkaçının sahibi olması sebebi ile "sosis kralı" olarak tanınıyor.

Arbalet nedir?

Arbalet, tatar yayı, kundaklı yay veya kurmalı yay, ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir uzak mesafe silahıdır.

Kaynak: star.com.tr

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