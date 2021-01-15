Rusya: Bu bizim suçumuz değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ABD ile Başkan Donald Trump döneminde ikili ilişkileri geliştirememekten dolayı üzüntü duyduğunu, ilişkilerin daha da kötüleşme riskinin varlığını koruduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, “Geçen dört yıl içerisinde diyaloğumuzda bir normalleşme gerçekleşmedi. Hatta Washington bizi ABD’nin belirli düşmanları arasına dahil etti” dedi.

“Üzülerek söylemem gerekiyor ki Trump yönetimi sırasında ilişkilerimizi iyileştirmenin yolu bulunamadı” diyen Zaharova, “Bu bizim suçumuz değil” diye konuştu.

Zaharova, ilişkilerin daha da kötüye gitme riskinin de hala var olduğunu belirtti.