Rusya biraz önce duyurdu: Bölgeye giriş yaptık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bir görüşme gerçekleştiren Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus barış gücü birliklerinin Stepanakert ve Şuşa'ya girdiğini söyledi.

Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov'un da katılımıyla Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümüne yönelik bir videokonferans toplantısı gerçekleştiriyor.

Toplantıda konuşan Şoygu, barış gücünde yer alacak toplam 1960 askerin 1100'den fazlasının bölgeye intikal ettirildiğini ve Rus askerlerin başkent Stepanakert ile Şuşa'ya girdiğini bildirdi.

Şoygu, "10-11 Kasım'da Laçin koridorunda kontrol sağlandı, barış gücü birlikleri Stepanakert'e girdi. Stepanakert ve Şuşa'nın bulunduğu bölgede 4 gözlem noktası kuruldu" diye konuştu.

Şoygu, Dağlık Karabağ'daki Güney sorumluluk bölgesindeki 9 gözetim noktasının bugün, Kuzey sorumluluk bölgesindeki 9 gözetim noktasının ise yarın tümüyle kurulmuş olacağını belirterek Rus barış gücü askerlerinin güvenliği için tüm önlemlerin alındığının altını çizdi.

"Sorunlar var"

İnsani sorunlar hakkında bilgi veren Şoygu, "İnsani sorunlar her geçen gün daha da artıyor. Bunlar ulaşım ve sığınmacıların dönüşü ile ilgili sorunlar. Doğal olarak, başka insani sorunlar da var" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ve Ermenistan'ın savunma bakanlıklarıyla barış gücü operasyonunun parametrelerini netleştirdiğini anlatan Şoygu şöyle devam etti: "Savunma Bakanlığı'nda operasyon grubu kuruldu. Azerbaycan ve Ermenistan'daki bakanlıklarla direkt iletişim kanalları kuruldu ve bu kanallar üzerinden barış gücü operasyonunun parametrelerini netleştirme çalışması yürütülüyor."

Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birliklerinin Stepanakert'te kurulan bir komuta noktasından idare edildiğini kaydeden Şoygu, barış gücü operasyonu bölgesinin 24 saat boyunca izlendiğini ve ateşkesin devam ettiğini ekledi.

Lavrov: Bir dizi ülkenin dışişleri bakanlıklarına detaylı bilgi verildi

Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantıda Putin'e sunduğu raporda başta AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransa ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki dışişleri bakanlıklarına Rusya'nın bölgedeki çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdiklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne de Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çabalarıyla ilgili bilgi verildiğini anlatan Lavrov, "İnsani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası kuruluşlarla iletişim halindeyiz. En başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve BM Kalkınma Programı ile. Tüm bu yapılar bölgede varlık gösteriyor, ancak doğrudan Dağlık Karabağ'da değiller. BM kuruluşlarının talebi üzerine Ermeni ve Azeri meslektaşlarımızla temas halindeyiz ve BM kuruluşlarının doğrudan Dağlık Karabağ'da varlık göstermesi konusunda anlaşma sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'in 17 Kasım'da Moskova'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile Dağlık Karabağ'daki insani konuların çözümüne ilişkin görüşmeler yapacağını ekledi.