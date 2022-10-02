Rusya bir ülkeyi daha karıştırdı! Darbe oldu
Afrika ülkesi Burkina Faso'da yaşanan darbenin ardından meydanlarda Rusya bayrağı açıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından tüm kamuoyu darbenin arkasında 'Rusya var' yorumunu yaptı.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yaşanan darbenin ardından meydanlarda Rusya bayrağı açıldığı bildirildi.
Sekiz ay önce yaşanan darbenin etkisini atlatamayan Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da geçtiğimiz gün bir grup asker darbe içinde darbe gerçekleştirip mevcut cunta yönetimine son vermişti.
Ordu içinden bir yüzbaşının öncülüğünde gerçekleştirilen yeni darbe sonrası ülkede yeni cunta yönetimine destek veren bir grup asker ve sivil, Birleşmiş Milletler araçlarının üzerinde Rusya bayrağı açtı.
Mepanews