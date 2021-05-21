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Dünya Rusya Batı ile iyi ilişkilerin şartlarını açıkladı
Dünya

Rusya Batı ile iyi ilişkilerin şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batılı ülkelerle dostça ilişkiler kurma eğilimi göstereceği şartları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:32:00 -
Rusya Batı ile iyi ilişkilerin şartlarını açıkladı

Moskova'da düzenlenen "Yeni Bilinç" adlı eğitim maratonunun katılımcılarına hitap eden Sergey Lavrov, "Batı ile dost olmaya hazırız ancak bunun yalnızca ülkemizin varlık gösterdiği yüz yıllar, bin yıllar boyunca atalarımızdan miras aldığımız ulusal haysiyet duygusuyla yapacağımızın altını çizeyim. Vatandaşlarımızın refahı dış politikanın temel amacıdır" dedi.

Lavrov, Moskova'nın her Rusya vatandaşı için değer taşıyan tarihini ve geleneklerini hiçe sayarak Batı'yla ilişkiler geliştiremeyeceğini vurguladı.

Her zaman ulusal gurura bağlı kaldıklarını anlatan Lavrov, "Bu çok önemli bir özellik, her ulusta bulunmaz. Ayrıca, adaletin savunulmasını ve zayıflara yardım etmeye hazır olmayı kapsayan vatanseverliğimize bağlılığımızı koruyoruz. Bunlar en kıymetli beşeri nitelikler ve eğer normal yaşamda, günlük yaşamda onlardan ilham alıyorsak, hiç şüphesiz onları uluslararası arenadaki tutumumuzda da ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

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