Rusya basını duyurdu: Wagner karşıtı Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin görevden alındı!
Rus basını duyurdu: Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’daki birliklerini de yöneten Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin’in görevden aldık diyerek duyurdular! Wagner’e sert sözlerle silah bırakma çağrısında bulunmuştu!
RİA Novosti'de yer alan haberde, Ekim-Aralık 2022’de Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanlığını yapan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin’in durumuna ilişkin bilgiye yer verildi.
Surovikin’in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığı belirtilen haberde, yerine geçici olarak Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Kurmay Başkanı Viktor Afzalov’un atandığı kaydedildi.
Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.
İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.
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