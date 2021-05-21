Rusya ayağa kalktı! Putin'i zora sokan Türkiye kararı

Rusya’daki turizm acenteleri, Ankara ile Moskova arasında yapılan son resmi görüşmelerde Türkiye’nin Rus vatandaşlarına ne zaman açılacağının netleşmemesi üzerine Rusya hükümetine isyan etti.



Başta ‘Rusya Turizm Federasyonu’ olmak üzere birçok acente Rusya yönetimine açık mektup yazarak, “Vatandaşlarımız arasında popüler destinasyonları bir an önce açın” çağrısında bulundu. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs salgını koordinatörü Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve turizm sektörünü denetleyen Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova’ya hitaben yazılan açık mektupta Türkiye başta olmak üzere popüler ülkelerin bir an önce turizme açılması talep edildi.

"Türkiye belirsizliği yıkıcı etki yapıyor"

Turizmcilerin Rusya hükümetine ilettikleri açık mektupla ilgili Sobesednim gazetesine açıklama yapan Rusya Turizm Federasyonu Başkanı Andrey Fyodorov, salgın gerekçesiyle alınan kararların vatandaşların sağlığını koruma kaygısından ziyade, haksız rekabet ortamı yaratma olayına benzediğini dile getirerek, “Rusya hükümeti bizden muntazam vergi ödememizi, sektörde çalışan personeli işte tutarak maaşlarını ödememizi istiyor. Ancak hükümet aynı zamanda bizim yaptığımız işten kazanç elde etmemizi sağlamıyor. Türkiye gibi en popüler destinasyonun ne zaman açılacağının belirsizliğini koruması bize yıkıcı etki yapıyor.

Hükümetin salgın gerekçeli aldığı karalar Rus halkının sağlığını düşünmekten ziyade haksız rekabet uygulamasını akla getiriyor” dedi. Rusya’daki turizm acentelerinin Türkiye’nin bir an önce turizme açılmasından yana olduklarını da dile getiren Fyodorov, “Doğrusunu söylemek gerekirse vatandaşlarımız çoğu iki yıldır doğru dürüst yaz tatili yapamadı. Rusya hükümeti bu olguyu görmezden gelerek fiyat açısından Türkiye’nin yerini asla tutamayacak Maldiv adaları, Küba, Meksika, Portekiz, İzlanda, Malta ve Suudi Arabistan gibi ülkelere işaret ediyor. Son günlerde Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum kesiminin açıldığını ilan eden hükümetimiz bu üç ülkeye hava ulaşımı konusunda adım atmıyor. Turizm konusu kısır döngü içerisinde” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında charter uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusu 17 Mayıs tarihinde Moskova’ya ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya hükümeti Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile görüşülmüştü. Rus tarafı, Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılması ve turizmin canlanması için ilk önce uzman heyetin Türkiye’ye gönderilerek salgınla ilgili durumu yerinde inceleyeceğini söylemişti.