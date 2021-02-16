Rusya AK-47'nin yerine AK-19 ile dünyayı silahlandıracak

Rus devlet sanayii şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren Kalaşnikov Şirketler Grubu’nun, 5.56 milimetrelik piyade tüfeği AK-19’u ilk kez yurt dışında tanıtacağı bildirildi.

Kalaşnikov Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, 5.56 milimetrelik piyade tüfeği AK-19’un ilk kez yurt dışında görücüye çıkacağı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre AK-19, standart mühimmat olarak 5.56x45 mm'lik mermileri kullanan Orta Doğu ülkelerinden bir dizi müşterinin ilgisini çekti. Kalaşnikov tarafından yapılan açıklamada, “AK-19, sıcak nemli iklim koşullarında ve tozlu ortamda gün boyunca kullanım verimliliği, çalışma güvenilirliği ve iddiasız bakım gibi avantajları sağlayacak.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “AK-19’un dünya prömiyeri, 21-25 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan Orta Doğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'de gerçekleşecek.” denildi.

Kalaşnikov Genel Müdürü Dmitriy Tarasov’un sözlerine yer verilen açıklamada, “AK-19, NATO’daki silahlar için benimsenen ve dünyada yaygın olarak kullanılan 5.56x45 mm'lik mermiler kullanır. Böylece en yeni makineli tüfeğimiz tamamen dış pazara odaklanmış durumda. AK-19'u en büyük uluslararası silah fuarı IDEX'te tanıtarak ilk siparişleri şimdiden gelen yabancı müşterilerden büyük ilgi göreceğimize eminiz.” ifadeleri kullanıldı.

AK-19 Rusya’da ise ilk kez Army-2020 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda görücüye çıkmıştı.

Kalaşnikof'un SSCB döneminde ürettiği AK-47 piyade tüfekleri dünyanın birçok bölgesinde aktif olarak kullanılıyor.