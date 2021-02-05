Rusya açıkladı! Su-57'ler hangi ülkelere satılacak?

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin Rusya'nın stratejik ortaklarına ihracatının mümkün olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenecek Aero India 2021 havacılık fuarına katılan Rosoboroneksport'tan yapılan açıklamada, Rusya'nın stratejik ortaklarının Rusya'nın 5. nesil çok maksatlı avcı uçağı Su-57E'ye ilgi göstermesi durumunda uçağı bu ülkelere sunmaya hazır oldukları ifade edildi.

Şirketin halihazırda bazı Asya ülkeleriyle Su-35 savaş uçağıyla ilgili görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Daha önce Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Rus 5. nesil savaş uçağı alımını ciddi biçimde değerlendiren ülkeler arasında Hindistan'ı da göstermişti.

Su-57, 2019 Ağustos ayında ihracat izni almıştı. İzin verildikten kısa süre sonra Su-57'nin ihracata yönelik versiyonu olan Su-57E, MAKS havacılık fuarında sergilenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelenmişti. Bu fuarın ardından, yabancı ülkelerin Su-57'ye olan ilgisinde ani artışın yaşandığı bildirilmişti.