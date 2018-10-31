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Rusya açıkladı: ABD 120 sivili öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 1 ayda 120'den fazla sivili öldürdüğünü açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:04
Rusya açıkladı: ABD 120 sivili öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin ABD liderliğindeki koalisyon hava saldırıları yüzünden son 1 ayda 120’den fazla sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından Tümgeneral Igor Konashenkov, bugün verdiği brifing sırasında yaptığı açıklamada, Suriye’nin ABD liderliğindeki koalisyon hava saldırıları yüzünden son 1 ayda 120’den fazla sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Kürt savaşçılarının bazen koalisyonun ateşine maruz kaldığını da ifade eden Tümgeneral Konashenkov, koalisyonun ölümlerin tek sorumlusu olduğunu kaydetti. Konashenkov ayrıca, ABD liderliğinde gerçekleştirilen bombardımanların uluslararası sözleşmelerde yasaklanan mühimmat tarafından gerçekleştirildiğini de dile getirdi.

ABD liderliğinde gerçekleşen saldırılar

Sivil kayıpların yanı sıra Washington ve müttefiklerinin zayıf stratejisinin sadece DEAŞ’ın bölgede kaybettiği yerleri tekrar ele geçirmesine neden olduğunu belirten Konashenkov, bu bölgelerin Hajin, As-Susah, As Safana ve Marashda olduğunu söyledi.

Konashenkov, teröristlerin hala modern silahlarla beslenmekte olduklarını, bakanlığın bu silahların izlerinin takip edildiğini ifade etti. Tümgeneral Konashenkov, ABD’nin kontrol ettiği bölgelerdeki yaşamın karmakarışık olduğunu ve Rakka’daki durumun bunun en çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulayarak, şehrin hava saldırıları tarafından silindiğini ve binlerce kişinin de hala yıkılan binaların molozları altında olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:04
  1. RUSYA
  2. ABD

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