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Rusya açıkladı: 316 yeni silah denedik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de 2012-2018 yılları arasında 316 yeni silah denediklerini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:49
Rusya açıkladı: 316 yeni silah denedik

Duma'nın savunma komitesi toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de 316 yeni silah denendiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun 2012-2018 yılları arasında 109 kıtalararası, 108 denizaltı balistik füzesi aldığını söyledi.

Birçok silaha el koyuldu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamasına göre, 2012-2018 yılları arasında Silahlı Kuvvetler ayrıca 3 adet Borey stratejik füze denizaltı kruvazörü, 17 Bal ve Bastion kıyı füze sistemi, 3.712 yeni ve modernize edilmiş tank, diğer zırhlı araç, 1000'den fazla uçak ve helikopter, 161 gemi, tekne ve denizaracının sahibi oldu.

Orduya eklenilen bu yeni silahlarla 12 Yars füze sistemi alayı, 10 İskender sistemi alayı, 13 Mig-31BM, Su-35Si Su-30SM, Su-34 alayı, 3 Ka-52 ve Mi-28 alayı, 20 S-400 alayı, 23 Pantsir-S bölüğü, 17 Bal ve Bastion bölüğü yeniden teçhizatlandırıldı.

Suriye'de 166 saldırı gerçekleştirildi

Rusya ordusu uçak ve gemileri ve kruz füzeleriyle ilk kez Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere 166 saldırı gerçekleştirdi. Rusya Suriye'de 316 yeni silah denedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:49
  1. Ordu
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