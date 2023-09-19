Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...

Rusya, Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkede faaliyet gösteren “dost olmayan” uluslararası şirketlerin milyarlarca dolarlık kârlarını bloke etti.

Kremlin, ABD, İngiltere ve AB’nin tamamı dahil olmak üzere ‘dost olmayan’ ülkelerden şirketlere temettü ödemelerini yasakladı.

Kiev Ekonomi Okulu’nun verilerine göre, Rusya’daki yabancı şirketler 2022 yılında 217 milyar dolar gelir etti. Bu şirketlerin toplam karı ise 20 milyar dolar oldu. Ancak Rusya brüt gelirin 199 milyar dolarını oluşturan şirketleri ‘dost olmayan ülke şirketler’ statüsüne soktu ve bu şirketlerin temettü ödemelerini durdurdu. Başka bir ifade ile Rusya batılı ülkelerin 18 milyar dolarına el koymuş durumda.

Rusya Ticaret Sicili, haber raporları ve şirket başvuruları gibi kaynaklardan derlenen verilere göre, Rusya’da faaliyet gösteren “dost olmayan” kökenli şirketler arasında Avusturyalı Raiffeisen Bank, 2 milyar dolarlık gelirle en yüksek rakamı bildirdi. Bazı şirketler ise bu kısıtlamaları aşarak temettü ödemelerini gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, Rusya’nın temettü ödemesi konusundaki kısıtlamaları sadece “dost olmayan” şirketleri değil, başka ülkelerde yerleşik şirketleri de etkilemekte. Örneğin, Rus petrol ihracatından gelen paraları Hindistan’da bloke edildiği için Hindistanlı şirketlere temettü ödemeleri konusunda kısıtlamalar uygulanmakta.

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borsatek'e göre: Rusya’nın Türk şirketlerine yönelik şu herhangi bir olumsuz uygulaması bulunmuyor.