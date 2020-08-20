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Aktüel Rusya, AB’nin Belarus’a yaptırım kararına tepki gösterdi
Aktüel

Rusya, AB’nin Belarus’a yaptırım kararına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:49:02 -
Rusya, AB’nin Belarus’a yaptırım kararına tepki gösterdi

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Belarus’taki duruma ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan karışıklık nedeniyle aldığı kararları eleştirdi.

Kremlin’in, AB ile Belarus konusunda diyalog içinde olduğunu hatırlatan Peskov, buna karşılık AB’nin dün Belarus hakkında aldığı yaptırım kararını "handikap" olarak nitelendirdi.

Peskov, "Ancak dün, AB’nin açıklanan pozisyonunda belirli 'yasal handikap' görüyoruz. Belarus'taki olaylar üzerindeki dış etkinin kabul edilemezliği konusundaki tutumumuzu muhataplarımıza sürekli aktarmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus’un içişlerine yönelik müdahale olduğunu savunan Peskov, şöyle devam etti:

"Bu güçleri ve ülkeleri somut olarak söylemeyeceğim. Doğrudan ve dolaylı olarak müdahalenin var olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda endişeliyiz. Belarus’taki sorunların yasal alanda kalarak, Belarus halkının kendisinin diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz."

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Belarus’a dışardan müdahale konusunu sık sık müzakere ettiğini aktardı.

- Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada ise Putin’in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda AB’nin Belarus'la ilgili aldığı kararlar hakkında görüştüğü bildirildi.

Rusya tarafının, egemen Belarus devletinin yönetimi üzerine baskı uygulama ve iç sürece dışarıdan müdahale etmenin yapıcı olmadığını vurguladığı aktarılan açıklamada, Belarus'taki durumun en kısa sürede normalleşmesinin hem Rusya hem de AB’nin çıkarına olduğu kaydedildi.

- Belarus'taki protesto gösterileri

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazanmasından sonra muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia etmişti.

Ülkede seçim akşamı başlayan ve hala süren protesto gösterilerinde, polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Dün, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Belarus'taki seçimlerden sonra "göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere" yaptırım kararı almıştı.

AB tarafından da Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirtilmişti.

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