0553 313 94 23

"Rusya ABD'nin Venezuela'daki tavrından rahatsız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz"

29 Ocak 2019 Salı 14:12
"Rusya ABD'nin Venezuela'daki tavrından rahatsız"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Venezuela konusunda akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek yaptıklarından rahatsızlık olduklarını söyledi.

Lavrov, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen Washington'un tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirten Lavrov, "Elbette, ABD ve yakın müttefiklerinin Venezuela ile ilgili akla gelebilecek tüm uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal ederek yaptıklarından rahatsız oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bunun aslında Venezuela'da açık bir şekilde meşru yönetimi devirme politikası olduğunu vurguladı.

ABD'nin Venezuela'da yasa dışı olarak rejim değişikliğine gitme yoluna girdiğini ifade eden Lavrov, Rusya'nın dünya toplumunun diğer sorumlu üyeleri ile birlikte, anayasal zeminde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru yönetimini desteklemek için her şeyi yapacağını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:12
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP ve İYİ Parti'deki istifalar
    1. CHP ve İYİ Parti'deki istifalar
    2. AK Partili ismi bıçaklamıştı.....
    3. İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden..
    4. BM Özel Raportörü, İstanbul Adliyesi'nde
    5. Küresel boyutta siber saldırının..
    6. Gidip hapına para yatırmayın!
    7. Nişasta bazlı şeker nedir nelerde..
    8. CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi
    9. HDP'den AK Parti açıklaması: O ismin..
    10. Rehabilitasyon merkezinde usule uygun..
    11. Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor!..
    12. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    13. İran'da toz fırtınası
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    15. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    16. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    17. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    19. Köprü girişinde zincirleme kaza!
    20. İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı