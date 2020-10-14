Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus radyolarına verdiği mesajda "ABD, Libya'da son derece aktif ve bu çatışmayı kendi çıkarına olacak şekilde yönetmeye, Türkiye ile Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu açık şekilde dile getiriliyor" ifadelerini kullandı.
Rus Bakan Lavrov, Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesinin büyük siyasi ve pratik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Libya'da petrolün önemli bir rol oynadığının altını çizen Lavrov, konuyla ilgili şunları aktardı:
"Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesi, Libya Ulusal Ordusu komutanının açıkladığı moratoryumun kaldırılması, enerji fiyatlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük siyasi ve pratik öneme sahip”