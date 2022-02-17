Rusya ABD'li ismi sınır dışı etti!

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı etti. Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

-Rusya'nın eylemlerini ve söylemlerini takip etmeye devam edeceğiz. Putin'in söylediği şeylerden biri daha fazla diyalog istediği. Biz başından beri diyaloğa açık olduğumuzu söyledik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi en iyi çözüm olacaktır.

-Bulgaristan ABD birliklerine ev sahipliği yapmayı kabul etti. Saldırı durumunda ittifak olarak gerekeni yapacağız. Ancak her zaman barıştan yanındayız. Çatışmayı önleyebiliriz, diplomatik çabalar zor olsa da kullanılabilir bir yol.