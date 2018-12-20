Rusya 7.4 ile sallandı!
Rusya’nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.20 Aralık 2018 Perşembe 22:56
Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya’nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu.
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