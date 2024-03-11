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Gündem Rüşvetle CHP genel başkanlığı! İmamoğlu'nun danışmanı paraları sayarken görüntülendi
Gündem

Rüşvetle CHP genel başkanlığı! İmamoğlu'nun danışmanı paraları sayarken görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-11 01:04:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı.

CHP Kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.

O görüntüler ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin etkili olduğu iddia ediliyor.
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