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Gündem Rüşvetçi belediye başkanına 2 yıl hapis
Gündem

Rüşvetçi belediye başkanına 2 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2023-03-24 09:48:00 -
Rüşvetçi belediye başkanına 2 yıl hapis

Rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şimdi de kişisel verileri paylaşmaktan hapis cezasına çarptırıldı.

HABER MERKEZİ

Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdür vekili olarak görev yapan eşi Gülnur Ay’ı makamında ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafını izinsiz olarak sosyal medyadan paylaşan eski CHP’li Şahin, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçundan mahkum oldu. Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında, suçu sabit olan CHP’li Başkan Şahin’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca kararda cezanın ertelenmesine yer olmadığı belirtildi.

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