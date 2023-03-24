Rüşvetçi belediye başkanına 2 yıl hapis

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Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdür vekili olarak görev yapan eşi Gülnur Ay’ı makamında ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafını izinsiz olarak sosyal medyadan paylaşan eski CHP’li Şahin, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçundan mahkum oldu. Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında, suçu sabit olan CHP’li Başkan Şahin’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca kararda cezanın ertelenmesine yer olmadığı belirtildi.